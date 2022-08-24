Оренбург, , 08:16 — REGNUM В Оренбурге полиция изъяла у местного жителя контрафактные сигареты. Стоимость фальсификата оценивается в 1,5 млн рублей, сообщили 24 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Контрафактные сигареты пресс-служба УМВД по Оренбургской области

При поступлении оперативной информации о незаконном обороте немаркированной табачной продукции полицейские провели обыски у 31-летнего горожанина. Мужчина пояснил, что в течение двух лет приобретал сигареты известных производителей с поддельными акцизными марками через интернет. Товар хранил у себя в квартире.

Сигареты оренбуржец сбывал с помощью распечатанных и разбросанных объявлений по почтовым ящикам жителям Оренбургского района и областного центра. По факту приобретения и сбыта товаров без маркировки возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.