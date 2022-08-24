Белград, , 08:15 — REGNUM Сербская «Црвена Звезда» сыграла вничью с израильским «Маккаби» (Хайфа) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:2.

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На 27-й минуте счёт открыл полузащитник «Црвены Звезды» Александр Пешич, а на 43-й Мирко Иванич удвоил преимущество сербской команды.

На пятой добавленной к первому тайму минуте защитник «Маккаби» Даниэль Сундгрен отыграл один мяч. А на 90-й нападающий «Црвены Звезды» Милан Павков срезал мяч в свои ворота.

Напомним, первый матч в Израиле завершился победой «Маккаби» со счётом 3:2. Таким образом, израильский клуб вышел в групповой этап Лиги чемпионов, а «Црвена Звезда» продолжит выступление в Лиге Европы.

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