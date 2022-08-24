Улан-Удэ, , 08:14 — REGNUM В Бурятии за семь месяцев 2022 года введены в эксплуатацию 1653 дома на 2124 квартиры общей площадью 185,7 тыс. кв. метров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.

Достроенные дома в Улан-Удэ Министерство строительства и модернизации ЖКХ Бурятии

Как отмечается, по сравнению с январём-июлем 2021 года объёмы ввода жилья снизились на 5,2%.

При этом 87,1% или 161,8 тыс. кв. метров от общего объёма было построено местными жителям за собственный счёт.

«Основная доля (45,9%) введенного в республике жилья (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) приходится на г. Улан-Удэ», — добавили в службе статистики.

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