Чебоксары, 24 августа, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Общественный совет при чувашской полиции передал партию оборудования для добровольцев батальона связи «Атăл» — рации, зарядники и средства для оказания первой медицинской помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

https://21.мвд. рф/ Добровольцам чувашского батальона связи передали рации, зарядные устройства, средства для оказания первой медицинской помощи

Для участников добровольческого подразделения «Атăл», сформированного в Чувашии для участия в специальной военной операции, правоохранители сформировали партию необходимого оборудования. По просьбе добровольцев общественный совет при МВД по Чувашии закупил рации, зарядные устройства, в том числе на солнечных батареях, а также средства для оказания первой медицинской помощи.

В ведомстве отмечают, что данное оборудование понадобится на передовой, а сами добровольцы подобную помощь воспринимают как «знак поддержки общества, понимания важности задач, которые, рискуя собой», сейчас выполняют бойцы.

Отметим, что добровольцы батальона связи «Атăл» получат 200 тыс. рублей из республиканского бюджета в качестве единовременной финансовой поддержки.

Напомним, что ранее чувашские «фронтовики» отправили на Донбасс партию гуманитарной помощи для защитников Донбасса: скомплектованные медицинские тактические рюкзаки, армейские «наборы для выживания», средства личной гигиены, бинокли и прицелы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе сотрудники УФССП по Чувашии закупили предметы одежды и обихода, которые предназначены для участников спецоперации. В частности, закуплена резиновая обувь, нательное белье и хозяйственные перчатки.

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