Владивосток, 24 августа, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Делегация Приморья во главе с зампредседателя правительства Еленой Бронниковой посетила город Торез Донецкой Народной Республики. Главной целью поездки стало проведение культурно-массовых мероприятий и обмен опытом с местными специалистами в сфере культуры, спорта и патриотического воспитания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Рисунки детей Донбасса 8 лет, Торез

«Мы рассказали о наших лучших практиках, которые внедряем в рамках реализации нацпроекта «Культура», регионального проекта «Активное долголетие», молодежной политики, показали, как мы работаем по патриотическому воспитанию молодежи. Мы увидели, что здесь люди очень патриотичные, любят свой край, знают свою историю. Приятно отметить радушие и отзывчивость жителей. Мы с большим удовольствием посетили учреждения культуры, образования и не только поделились своим опытом с коллегами, но и смогли что-то отметить для себя», — сказала Елена Бронникова.

Приморцы передали в дар администрации Тореза три полных комплекта звукового оборудования для проведения культурно-массовых мероприятий, концертные костюмы и сувенирную продукцию. Отмечено, что ранее в Торез также был направлен гуманитарный груз, в который вошли спортивный инвентарь и книги для библиотек.

По инициативе приморской делегации во Дворце культуры имени Владимира Маяковского прошёл патриотический культурно-молодежный фестиваль «ПриморьеZАнаших», где выступали солист Приморской краевой филармонии Николай Буровой и солистка Приморского краевого центра народной культуры Галина Развезева.

В центральной городской библиотеке Елена Бронникова провела презентацию «Приморский край», рассказав о краевых культурных проектах, и передала в дар художественные книги приморских авторов и выпуски «Приморской социальной газеты».

Торезцам показали проекты «Приморье ZA наших» и «Мое Приморье. Мой Герой», где в видеороликах военнослужащие и простые жители говорят о поддержке участников спецоперации. Также работники культуры Приморья презентовали книгу «Встречи в тайге» и провели со зрителями увлекательный интерактив «Арсеньевский маршрут», показали проект «Читка» о жизни и творчестве великого исследователя Дальнего Востока и талантливого писателя Владимира Арсеньева.

Представители Центра содействия развитию молодежи Приморского края провели тренинги-семинары, организованные для молодежи в рамках сотрудничества и обмена опытом. Были представлены проекты помощи людям с ограниченными возможностями и пожилым людям, экологические акции по очистке города от мусора, помощи многодетным семьям, ветеранам педагогического труда.

Активно присоединились горожане и к танцевальному флешмобу «Бодрая суббота. Танцуют все!» и музыкальному караоке-субботнику «Поём вместе».

Приморцы посетили места исторического наследия Тореза. Одним из таких знаковых мест является могила Алексея Григорьевича Стаханова — выдающегося советского шахтера, новатора угольной промышленности, основоположника Стахановского движения, Героя Социалистического Труда. Также члены делегации возложили цветы к мемориалу героям, павшим во время Великой Отечественной войны.

Ранее Приморье установило побратимские связи с городом Торез. Территории связывает тесное сотрудничество во многих направлениях. За последние месяцы состоялось уже несколько гуманитарных выездов приморцев на территорию Донецкой Народной Республики. Главная цель миссий — оказать поддержку населению города в налаживании мирной жизни в разных сферах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в многоквартирных домах Донецкой Народной Республики восстановят крыши на добровольные пожертвования приморцев.