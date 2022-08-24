Москва, 24 августа, 2022, 08:11 — ИА Регнум. К началу торгового дня 24 августа основная доля колебаний в нефти улеглась, рынок успокоился. Баррель североморского сорта нефти Brent балансирует около $99,65, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Добыча нефти

Основным триггером, который вызвал накануне локальный подъем цен на нефть, стали комментарии ОПЕК+ относительно возможности сокращения добычи нефти.

Но это решение может совпасть с возвращением на рынок иранской нефти. По крайней мере, как говорят сразу девять источников Reuters в ОПЕК.

Можно рассуждать о будущих действиях сколь угодно долго, но нужно понимать, что от решения сократить добычу до непосредственно самого сокращения пройдет время — от месяца до трех в зависимости от производителя и его условий работы.

Переговоры между США и Ираном по ядерной сделке тянутся очень давно. Неделю назад посредник в виде Евросоюза передал США иранское предложение, и с тех пор тема встала на паузу.

Это не так просто: реализовать требования Вашингтона и одновременно Тегерана. Опять же, для полномасштабного возвращения иранской нефти на мировой сырьевой рынок потребуется время, это может занять от полугода до года.

В этом свете 23 августа движения в нефтяных котировках смотрятся вполне эмоциональными. Сильный доллар США одновременно ограничивает возможность для роста цен на черное золото.

Сегодня, 24 августа, баррель Brent будет, вполне очевидно, торговаться в границах $97-100, WTI — $92-95. Цены на рынке для России по-прежнему остаются очень комфортными.

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