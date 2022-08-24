Киев, , 08:10 — REGNUM Боевики киевского режима массово бегут с поля боя из-за российских артобстрелов, что позволяет ВС России вклиниваться в позиции националистов, сообщает издание «Страна. ua», беседовавшее с радикалами.

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По словам киевских боевиков, не все люди выдерживают — «некоторые, даже добровольно пришедшие в войска, просидев под сплошными прилетами, просятся в тыл под любым предлогом».

«К сожалению, иногда бывают настоящие эпидемии паники — с позиций срываются целые подразделения… И оголяют целые участки длиной в километры», — рассказали киевские нацисты изданию.

Также боевики киевского режима рассказали о том, что российские военнослужащие активно используют разведку, в том числе с применением дронов, для ударов по противнику. Российские военные быстро учатся на поле боя, за счет чего действуют эффективно, пишет издание.