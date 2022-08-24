24 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, трижды оштрафованного за дискредитацию ВС РФ в соцсетях, уже давно нужно было задержать. Мнения соцсетей.

Светлана Шаповалова, , 09:21 — REGNUM Известие о том, что экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России, спровоцировало широкий общественный резонанс. Многие пользователи соцсетей приветствуют действия правоохранителей, но считают, что с задержанием и обысками не стоило бы так долго тянуть.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

«Два коротких и одно длинное УРА. Неужели дождались? Эта новость сделала мой день», — поделилась настроением Элина.

«Просто шикарная новость поутру!» — соглашается Сергей Иванов.

«Долго ждали. Лишь бы не выпустили и довели начатое до логического завершения! Должен сидеть!» — считает Ольга Т.

«Наконец-то, говорю это как житель Екатеринбурга, когда-то проголосовавшая за этого странного мэра», — отметила Марина.

«Ну наконец-то! А то этот либеральный крендель совсем берега потерял», — отозвался о задержанном Андрей Коннин.

«Пора сажать. Это давний вредитель и враг. Хватит с ним цацкаться», — соглашается Борис.

«Довыделывался», — заметила Татьяна.

«Наконец-то добрались до этого екб-осиного гнезда!» — написала Елена,

«Наконец-то! Спасибо, что 10 лет не пришлось ждать. Печально, что так долго, похоже, что России нужна большая чистка от либерастов и прочей нечисти, иначе это ничтожество уже давно бы сидело в тюрьме», — отмечает Максим Горин.

Евгений Ройзман Egd.ru

«Давно пора было. Он прям напрашивался», — соглашается Анжела М.

«За 30 сребреников продался, цена ура-патриотов… разгрузку ему на шею, калаш в руки и на Донбасс — искупать кровью», — предлагает Р.

«Пора на Донбасс в помощь, на перевоспитание, завалы разбирать под обстрелом, улицы убирать, глядишь, и узреет истину», — соглашается Олег Буркат.

«Настала пора, смотрела один ролик, гадко… Больше не смотрю, избегаю», — отметила Галина Белова.

«Надо по сусалам стучать посильнее и штрафы делать огромные, чтоб расплачивались всю жизнь», — замечает Марта.

«Он имеет влияние на молодёжь и позволяет себе экстремистские высказывания. С этим реально что-то надо делать», — считает Людмила Чупина.

«[Екатеринбург] нужно чистить. Вот прям хорошенько по нему пройтись и вытряхнуть весь тот мусор и грязь, что там накопилась годами и начала вонять на всю страну», — считает Марина Романова.

«Клевета на наших воинов, которые сражаются со злом за будущее, наших детей и детей наших детей — это более мерзко, чем с оружием в руках воевать на стороне врага», — считает Светлана.

Как сообщало ИА REGNUM, Ройзмана задержали утром 24 августа. Позже стало известно, что обыски проходят еще в фонде Ройзмана и в музее Невьянской иконы.

В 2022 году суд в Екатеринбурге трижды штрафовал его за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях по статье 20.3.3 КоАП. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей. Также он был оштрафован на 85 тыс. рублей по статье о неуважении к власти. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены.

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