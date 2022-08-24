Токио, , 08:09 — REGNUM Уход из России приостановили японские компании. Такое заявление 24 августа опубликовал исследовательский центр Teikoku Databank.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что после начала российской спецоперации на территории бывшей УССР японские компании стали буквально одна за другой объявлять о приостановке бизнеса в России и уходе с российского рынка. Однако в июле текущего года число новых компаний, приостановивших, либо полностью свернувших бизнес в России, упало до нуля.

Специалисты, проводившие исследование, установили, что по состоянию на 21 августа лишь шесть японских компаний, заявивших об уходе из России, на самом деле оставили российский рынок.

По мнению экспертов, такая картина подтверждает, что отношение к ведению бизнеса в России очень неоднозначно даже среди японских бизнесменов.