Тюмень, , 08:09 — REGNUM В Тюменской области около двух тысяч жителей села Демьянское Уватского района будут обеспечены чистой водой. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Чистая вода Wikimedia Commons

В населённом пункте до конца 2022 года установят станцию очистки воды производительностью 250 кубометров в сутки. До конца 2022 года павильоны подготовки питьевой воды установят ещё в девяти муниципалитетах.

Всего в Тюменской области 550 таких станций в 466 населенных пунктах.

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