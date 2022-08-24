Москва, , 08:08 — REGNUM Торги 23 августа для российского рубля завершились нейтрально — он незначительно отступил в парах с иностранными валютами и выглядит вполне уверенно, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Волатильность в рублевых парах сократилась. Это логично: пиковый период налоговых платежей в России подходит к своему завершению.

Все, кто хотел купить рубли для уплаты НДС, НДПИ и акцизов до 25 августа, уже сделали это. Самое время для стабилизации курсов.

Всю полученную информацию рынок уже учел в котировках. Ожидания тестовых сентябрьских интервенций Центробанка сглаживаются наличием профицита торгового баланса в России.

Предложение валюты компаниями-экспортерами кратно выше спроса на эту валюту со стороны компаний-импортеров. Это поддерживает курс рубля и позволяет ему не реагировать на внешний фон.

В целом, у рубля сейчас нет ярких триггеров для движений, тем более, снижения к иностранным валютам. Учитывая, насколько сильно рынок двигался в последние дни, это можно считать хорошей новостью.

Курс доллара к евро уверенно держится я ниже паритета — единая европейская валюта продолжает терять позиции на фоне растущего экономического кризиса в еврозоне.

Доллар США проведет среду в пределах 59,30-60,50 руб., евро — в диапазоне 59,20-60,40 руб.

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