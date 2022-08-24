Оренбург, , 08:07 — REGNUM В Оренбургской области суд рассмотрит дело о поджоге дома, в результате которого погиб один человек. Материалы поступили в судебную инстанцию, сообщили 24 август а в пресс-службе Оренбургского облсуда.

Суд Lawfirmwinstonsalem.com

Фигуранткой дела является жительница Новосергиевского района области. Ей инкриминируют жестокое убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, а также умышленное уничтожение чужого имущества.

По данным следствия, в апреле 2022 года пьяная женщина поссорилась с сожителем-инвалидом и решила его убить. У мужчины были нарушены функции движения. Сожительница подожгла дом, в котором проживал инвалид. Деревянный одноэтажный дом сгорел, мужчина погиб.

Ущерб оценивается в 1 млн рублей. В доме имелась еще одна квартира, которая также пострадала из-за пожара. Суд рассмотрит дело 31 августа.