Благовещенск, , 08:20 — REGNUM Вступил в законную силу приговор о заключении в колонии общего режима в течение шести лет, вынесенный в отношении жительницы Благовещенска. Она задушила испытывающую сильные боли бабушку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Пожилая женщина

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Пожилая женщина мучилась от болей, но не обращалась в больницу и занималась самолечением. Она очень просила 30-летнюю внучку помочь ей уйти из жизни, и женщина выполнила её просьбу.

Адвокат амурчанки просил смягчить или отсрочить наказание до того времени, как ребёнку подсудимой исполнится 14 лет, но Благовещенский городской суд оставил вердикт неизменным.

Как сообщало ИА REGNUM, приговор этой женщине смягчили наличие на иждивении детей и матери-инвалида, мотивы преступления, раскаяние и явка с повинной. Суд принимал решение на основании статьи 105 УК РФ («Убийство»).