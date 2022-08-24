Екатеринбург, , 08:06 — REGNUM В Свердловской области осудили браконьера, убившего шесть косуль. Об этом 24 августа журналистам сообщили в департаменте информполитики по региону.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По решению суда мужчина проведёт три с половиной года в колонии строгого режима. Он также выплатит штраф в размере 240 тыс. рублей в доход государства.

Отмечается, что к уголовной ответственности мужчину удалось привлечь благодаря совместным действиям правоохранительных органов и сотрудников департамента по охране и контролю использования животного мира Свердловской области.

В первом полугодие 2022 года в регионе рассмотрели 13 уголовных дел по факту незаконной охоты. Четырех браконьеров приговорили к реальному лишению свободы, ещё девять выплатили штрафы.