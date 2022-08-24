Москва, 24 августа 2022, 08:02 — REGNUM Аномально жаркая погода в столице сохранится до начала следующей недели, но смог от лесных пожаров уменьшится уже с 25–26 августа благодаря смене направления ветра. Об этом 24 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, 24 августа ветер ещё будет сохранять юго-восточное направление, но затем «он изменит направление, станет более южным».
«В связи с этим можно ожидать уменьшения концентрации смога в столичном регионе начиная с четверга-пятницы, так как Рязанская область находится как раз на юго-востоке», — приводит слова Вильфанда ТАСС.
Метеоролог также посоветовал москвичам и гостям столицы не паниковать, поскольку ситуация хоть и является дискомфортной, но опасности для здоровья не представляет, концентрация вредных веществ в воздухе за эти дни не была превышена ни разу.
Как сообщало ИА REGNUM, в среду, 24 августа, в Москве будет небольшая облачность, без осадков, температура воздуха до +31… +33 °C.
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