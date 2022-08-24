Чунцин, Китай, , 07:58 — REGNUM Некоторые торговые центры Чунцина скорректировали часы своей работы, теперь они работают с 16:00 до 21:00 из-за нехватки электроэнергии, вызванной затяжной жарой, сообщает 23 августа газета China Daily.

Чунцин

Согласно уведомлению, опубликованному Муниципальной комиссией экономики и информации Чунцина, в последнее время из-за жары и лесных пожаров было нарушено электроснабжение. Торговые центры в нескольких районах и округах города включены в план энергосбережения в надежде обеспечить электроснабжение домов жителей города.

Время восстановления будет объявлено в зависимости от температуры и условий подачи электроэнергии, говорится в уведомлении. Кроме того, вечером 21 августа во многих районах центральной части города, включая район Юйчжун, было отключено ландшафтное освещение.

По данным компании State Grid Chongqing Electric Power Co., пиковая нагрузка в Чунцине достигла исторического максимума. Более половины нагрузки приходится на кондиционирование воздуха, что на 30,9% больше, чем в прошлом году. Спрос остается на высоком уровне.

Город принял ряд мер по энергосбережению, чтобы решить эту проблему. Например, метро находится в «нормированном режиме энергопотребления», когда на станциях и в вагонах выключается большая часть освещения. Жителям рекомендуется экономить электроэнергию дома.