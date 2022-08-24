Исламабад, , 07:58 — REGNUM Муссонные ливни, которые идут на территории Пакистана с начала июня 2022 года, привели к гуманитарному кризису в стране, заявила глава пакистанского министерства по вопросам изменения климата Шерри Рехман в ходе брифинга.

Пакистан © ИА REGNUM

«Это климатическая катастрофа эпического масштаба, спровоцировавшая гуманитарный кризис, который вполне может сравниться по размаху с последствиями наводнения в 2010-м году», — заявила она.

Рахман уточнила, что в результате стихийных бедствий, вызванных ливнями, в стране погибли 830 человек, еще 1348 получили различные травмы. По ее словам, тысячи человек оказались без жилья, а 30 районов провинции Синд оказались подтопленными. Министр призвала принять неотложные меры по оказанию помощи пострадавшим и проведению поисково-спасательных операциях в опасных районах.

Напомним, из-за муссонных дождей в Пакистане начались массовые наводнения и сходы оползней по всей территории страны. В республике в связи со стихийными бедствиями ввели режим чрезвычайного положения. Также пакистанские власти обратились в ООН за гуманитарной помощью.