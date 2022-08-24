Ульяновск, , 07:56 — REGNUM В Ульяновской области к августу 2023 года планируется построить Центр спортивной борьбы, на что предусмотрено более 115,5 млн рублей. Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Юношеский турнир по дзюдо в честь 80-летия заслуженного тренера Анатолия Рахлина Андрей Пронин © ИА REGNUM

Заказчиком от имени Ульяновской области выступает региональное государственное казённое учреждение «Ульяновскоблстройзаказчик». Речь идёт о строительстве Центра спортивной борьбы в Заволжском районе Ульяновска.

Начальная цена контракта составляла115 536 162,29 рубля, источник финансирования — региональный бюджет Ульяновской области. По итогам конкурса она снижена на 162,29 рубля — до115 536 000 рублей. Как следует из документа, в 2022 году предусмотрено110 536 007,03 рубля, в 2023 году – 4 999 992,97 рубля.

Строительный контракт заключён с обществом «Симбирск-Строй-Консалт» (г. Ульяновск). Новое спортивное учреждение должно быть построено к 30 июля 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области построят крытый футбольный манеж, Дворец единоборств и Центр борьбы. Дворец единоборств в Засвияжье появится вместо недостроя возле Александровского сада как место тренировки и проведения соревнований по дзюдо, спортивной борьбе, тхэквондо, кудо, боксу, кикбоксингу, самбо и другим видам единоборств.

К 2024 году в регионе планируется увеличение показателя числа занимающихся спортом с нынешних 45% до 55%.