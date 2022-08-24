Афины , 24 августа 2022, 07:55 — REGNUM Много километровый забор будет возведен вдоль реки Эврос на границе Греции с Турцией, сообщили в пресс-службе греческого премьер-министра.

Флаг Греции
Флаг Греции
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Соответствующее решение было принято советом национальной безопасности страны (KYSEA) на заседании, председателем которого стал глава правительства республики Кириакоса Мицотакис. Авторы идеи считают, что заграждения помогут справиться с проблемой незаконного пересечения границы.

Официальный представитель греческого правительства Яннис Иконому обвинил власти Турции в попытках вновь использовать мигрантов в качестве инструмента. По его мнению, новый виток миграционного кризиса выглядит «как гибридная атака на Грецию».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что греческие власти в последнее время намеренно нарушают положения Лозаннского мирного договора.

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