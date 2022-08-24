Пекин, , 07:54 — REGNUM Китай активизирует усилия по обеспечению осеннего урожая зерновых, несмотря на проблемы, связанные с сильной жарой и засухой в южных районах Китая с конца июля, говорится в новом циркуляре, сообщает 24 августа газета China Daily.

Засуха Pushkarv

Циркуляр был совместно выпущен министерствами сельского хозяйства и по делам сельских районов, водных ресурсов, управления по чрезвычайным ситуациям и метеорологического управления КНР. В нем содержится призыв к установлению связи и точному развертыванию для реагирования на ситуацию.

Департаментам водных ресурсов настоятельно рекомендуется гарантировать использование воды для орошения в критический период для роста урожая, в то время как метеорологические департаменты должны направлять оперативные самолеты в пострадавшие от засухи районы и своевременно вызывать искусственные осадки. Ожидается, что целевые меры по борьбе с засухой и жарой будут приняты в зависимости от различных условий орошения и посевов, говорится в циркуляре.

Использование воды для регулирования температуры является ключевым методом смягчения последствий засухи в районах с хорошими условиями орошения. Поля в районах с дефицитом воды, которые могут орошаться только дождями, должны полагаться на воду, перекачиваемую насосами, и искусственные осадки.

Фермерам предлагается перейти на сладкий картофель или грубые злаки на полях, которые столкнулись с полным неурожаем. Научно обоснованное распыление внекорневых удобрений на средний рис позволит компенсировать потери зерна, заявило министерство сельского хозяйства Китая.