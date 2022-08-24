Пекин, 24 августа, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Система контроля за вакцинами Китая прошла оценку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в знак признания регулятивного потенциала страны для обеспечения безопасности, качества и эффективности вакцин, сообщает 24 августа газета China Daily.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Оценка ВОЗ национальной системы регулирования вакцин — это признанная во всем мире международная оценка, которая позволяет научно и всесторонне оценить уровень регулирования вакцин в стране. Китай прошел аналогичные оценки ВОЗ в 2011 и 2014 годах.

По словам представителя ВОЗ в Китае Гаудена Галеа, тот факт, что система регулирования вакцин в Китае прошла последнюю оценку, означает, что в стране существует стабильная система регулирования вакцин, которая может гарантировать, что вакцины, производимые, импортируемые или распространяемые в Китае, имеют контролируемое качество, они безопасны и эффективны.

Успешная оценка ВОЗ в Китае также создает благоприятные условия для экспорта китайских вакцин, сказал заместитель главы Национального управления по лекарственным средствам Хуан Го. Он сказал, что Китай может внести больший вклад в обеспечение доступности и доступности вакцин в будущем во всем мире, особенно в развивающихся странах.