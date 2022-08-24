Париж, 24 августа, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Убытки от потери российских туристов на Лазурном берегу во Франции составят более 50 млн долларов. Об этом 24 августа сообщила президент регионального комитета по туризму Лазурного берега Франции (CRT Côte d’Azur France) Александра Боркио-Фонтимп в беседе с РИА Новости.

Евгения Пикус ИА REGNUM Лазурный берег

«В 2019 году российские клиенты были на 9-м месте среди иностранных путешественников на Лазурном берегу Франции. Количество ночей, забронированных туристами из России, составляло 4,5% от общего количества ночей, забронированных иностранными туристами. На российских клиентов приходилось 7% выручки Лазурного берега от международного туризма, то есть почти 300 млн евро», — уточнила Боркио-Фонтимп.

Как указала Боркио-Фонтимп, 80% туризма было потеряно в результате пандемии коронавируса, а кризис на территории бывшей УССР замедлил туристические потоки. Потеря российских туристов означает потерю доходов, общий объём потери составит в 2022 году более 50 млн евро.

«Если в 2019 году Россия была на 17-м месте по посещаемости Вара иностранцами, то в 2022 она оказалась на 30-м месте», — менеджер турагентства французского департамента Вар (на юго-востоке Франции) Visit Var Энтони Маттеуцци.