Улан-Удэ, , 07:47 — REGNUM Предприниматели Бурятии получат гранты от Ростуризма на поддержку проектов в сфере туризма. Грант был выигран по всем трём направлениям, где были заявки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Вид на Монахово и Чивыркуйский залив озера Байкал. Туристы Вячеслав Ребров

«Бурятия получила поддержку в номинациях: создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, создание и развитие национальных туристических маршрутов, создание кемпингов и автокемпингов», — отметил глава республики Алексей Цыденов.

Таким образом, бизнес получит 337,5 млн рублей на проекты, которые будут реализованы в 2023 году. В частности, на 149,1 млн рублей будут обустроены пляжные зоны на берегах Байкала, озёр Щучье и Гусиное. Деньги пойдут на покрытие 70% затрат предпринимателей.

Ещё 82 млн пойдут на новые кемпинги в популярных у туристов направлениях, 106,3 млн — на приобретение туристического оборудования, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями, организацию зон отдыха и так далее.