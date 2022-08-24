Норильск, Красноярский край, , 07:46 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) в связи с гибелью 23-летнего подозреваемого в совершении тяжких преступлений. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 августа в Главном следственном управлении СКР по региону.

Уголовное дело Sledcom.ru

По данным ведомства, дело возбуждено по факту халатности сотрудников ОМВД России по городу Норильску.

По версии следствия, 22 августа сотрудники ОМВД доставили в помещение следственного отдела по Норильску регионального СКР подозреваемого в совершении покушений на изнасилование двух жительниц города. С мужчиной собирались провести следственные действия.

Следователь с участием защитника задержал мужчину и составил протокол задержания. В ходе ознакомления с процессуальными документами подозреваемый попросил консультацию с защитником наедине. После этого подозреваемый с защитником в сопровождении оперуполномоченного ОМВД проследовали в помещение для курения. Задержанный мужчина смог совершить суицид.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемого в СМИ и соцсетях прозвали норильским душителем. Он был задержан за нападение на двух женщин в Норильске и попытку их изнасиловать. Одну норильчанку мужчина избил, вторую едва не задушил. Его спугнули прохожие.

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Позже выяснилось, что мужчина был студентом. Он приехал в Норильск в мае 2022 года из Республики Северная Осетия-Алания.

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