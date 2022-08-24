После самоубийства норильского душителя возбуждено уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 24 августа, 2022, 07:46 — ИА Регнум. В Красноярском крае возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) в связи с гибелью 23-летнего подозреваемого в совершении тяжких преступлений. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 августа в Главном следственном управлении СКР по региону.
По данным ведомства, дело возбуждено по факту халатности сотрудников ОМВД России по городу Норильску.
По версии следствия, 22 августа сотрудники ОМВД доставили в помещение следственного отдела по Норильску регионального СКР подозреваемого в совершении покушений на изнасилование двух жительниц города. С мужчиной собирались провести следственные действия.
Следователь с участием защитника задержал мужчину и составил протокол задержания. В ходе ознакомления с процессуальными документами подозреваемый попросил консультацию с защитником наедине. После этого подозреваемый с защитником в сопровождении оперуполномоченного ОМВД проследовали в помещение для курения. Задержанный мужчина смог совершить суицид.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемого в СМИ и соцсетях прозвали норильским душителем. Он был задержан за нападение на двух женщин в Норильске и попытку их изнасиловать. Одну норильчанку мужчина избил, вторую едва не задушил. Его спугнули прохожие.
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Позже выяснилось, что мужчина был студентом. Он приехал в Норильск в мае 2022 года из Республики Северная Осетия — Алания.