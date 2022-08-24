Благовещенск, 24 августа, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Партия картофеля из Китая была уничтожена в Амурской области. Порядка 13 тонн овощей сожгли, обнаружив вирусное заболевание — вироид веретеновидности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.

ИА REGNUM Картофель

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Факт заражения подтвердила экспертиза, основанная на результатах анализа в лаборатории. Вирус может поражать не только картофель, но и томаты. Поставщика заражённых овощей подвергнут административному наказанию.

«Переносится инфекция контактным путём во время резки и посадки клубней, при механизированных обработках, а также насекомыми. Основная вредоносность Вироида состоит в потере урожая картофеля на 30-90%», — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, В Амурской области на границе с Китаем задержали крупную партию фруктов. Проверку на безопасность проходили порядка 4 тонн нектаринов и более 600 кг манго. В фруктах обнаружили тутовую щитовку, но всё равно разрешили их продавать — вредитель не смог бы распространяться.