Пекин, 24 августа, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Главный политический советник Китая Ван Ян встретился 23 августа с новым руководством Китайской католической патриотической ассоциации и Епископской конференции Католической церкви в Китае, сообщает 24 августа газета China Daily.

Palácio do Planalto Ван Ян

Ван, являющийся также членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и председателем Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСА), призвал католическую общину в полной мере осуществлять основную политику партии в отношении религии.

Он также призвал католическую общину сплотить католических лидеров и верующих вокруг Партии и правительства, чтобы внести свой вклад в достижение великого возрождения китайской нации. Ван от имени Центрального комитета КПК выразил теплые поздравления в связи с успехом последнего национального конгресса Католической церкви в Китае.

Он призвал Китайскую католическую патриотическую ассоциацию и Епископскую конференцию Католической церкви в Китае твердо поддерживать руководство КПК и помогать религии лучше адаптироваться к социалистическому обществу.

Ван призвал их неуклонно придерживаться принципа независимости и самоуправления, противостоять проникновению иностранных сил и решительно защищать суверенитет, безопасность и интересы развития Китая. Он также призвал приложить усилия для обеспечения того, чтобы руководство Католической церковью оставалось прочно в руках тех, кто любит свою страну и религию.