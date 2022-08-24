Владивосток, 24 августа, 2022, 07:49 — ИА Регнум. В Приморье впервые стартовал слёт казачьих классов и объединений «Казачий Восток». Это тематическая смена открылась во Всероссийском детском центре «Океан», участниками которой стали 98 ребят от 12 до 17 лет из регионов Дальнего Востока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе правительства края.

Наталья Кажан ИА REGNUM Казаки

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Цель слёта — воспитание патриотического сознания, уважения к своей культуре, любви к Родине. В ходе казачьей смены в «Океане» проходят войсковые этапы военно-спортивной игры «Казачий сполох» и спартакиады допризывной казачьей молодежи.

Также для участников смены подготовлены насыщенные культурная и деловая программы, выставка «Казачья воинская доблесть», тесты на знание отечественной истории. Команды каждого региона покажут «визитную карточку» и уровень владения традиционным казачьим оружием. Также в планах — песенный конкурс «У походного костра», состязания по общефизической и строевой подготовкам, соревнования по шахматам и мини-футболу.

«Слёт завершится 1 сентября, к его финалу дети России смогут почувствовать себя настоящими защитниками Отечества, а победившие в общем зачете команды отправятся на финальные этапы всероссийских казачьих соревнований», — добавили организаторы.

Отмечается, что приморские объединения казаков ежегодно получают регулярную финансовую поддержку от государства. Средства предусмотрены в виде прямой субсидии в размере почти 10 млн рублей Приморскому отделу Уссурийского войскового казачьего общества.

Также казачьи общества на конкурсной основе получают гранты до 2,5 млн рублей на организацию и проведение программ, проектов и мероприятий, направленных на развитие духовно-нравственных основ, традиционного образа жизни российского казачества, включая военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи.

Как сообщало ИА REGNUM, на Урале в станице «Исетская» Пятого отдела «Исетская линия» Оренбургского казачьего войска состоялись казачьи учебно-тренировочные сборы под названием «Егоровский сполох». Три дня дети проходили испытания для настоящих бойцов.