Макао, Китай, , 07:41 — REGNUM Специальный административный район Макао намерен внести поправки в свой Закон об обеспечении национальной безопасности в соответствии со стандартами национальной безопасности, чтобы справиться с «интенсивными и сложными изменениями» в международной и региональной среде безопасности, сообщает 24 августа газета China Daily.

Макао

45-дневные общественные консультации по поправкам стартовали 23 августа. Ожидается, что правительство САР Макао завершит подготовку отчета к концу октября и представит предложения законодательному органу в начале ноября. Предлагаемые изменения включают изменение состава преступления «подрывная деятельность против Центрального народного правительства» на «подрыв государственной власти», согласно консультационному документу. Обвинение также будет расширено, чтобы охватить ненасильственные средства, с добавлением преступления «подстрекательство или поддержка мятежа».

В консультационном документе также говорится, что в центре внимания поправок к Закону об обеспечении национальной безопасности находится уточнение положений уголовного законодательства. В документе также предлагаются три превентивные меры, а именно «перехват разведывательных сообщений», «временные ограничения на выезд» и «запрос информации о деятельности от подозрительных организаций или частных лиц в Макао».

Секретарь по безопасности Макао Вонг Сио-Чак сказал, что изменения направлены на то, чтобы привести закон о безопасности города в соответствие с законодательством страны и Специального административного района Гонконг, а также привести Макао в соответствие с национальными стандартами безопасности.

Ожидается, что этот шаг повысит способность Макао координировать и управлять делами национальной безопасности; всесторонне предотвращать и наказывать за преступления против национальной безопасности; эффективно предотвращать вмешательство внешних сил; защищать национальный суверенитет, интересы безопасности и развития; и поддерживать процветание и стабильность Макао.

Ссылаясь на социальные волнения в Гонконге в 2019 году и недавний визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, Вонг сказал, что глобальная и региональная среда безопасности претерпевает интенсивные изменения, в то время как развитие национальной безопасности и безопасность Макао сталкиваются с новыми и серьезными проблемами и вызовами.

«Для эффективного устранения таких сложных и нестабильных рисков безопасности, обеспечения национальной безопасности и долгосрочной стабильности Макао, а также обеспечения стабильной и долгосрочной реализации принципа «одна страна, две системы», Закон об обеспечении национальной безопасности должен идти в ногу со временем, чтобы соответствовать последним потребностям и объективные требования, связанные с обеспечением общей национальной безопасности», — сказал Вонг.

Чтобы исправить проблемы и недостатки в существующих законах, правительство САР Макао разрабатывает дорожную карту по их совершенствованию, укреплению основ и основных функций закона, совершенствованию системы обвинений, а также рациональной корректировке классификации преступлений и преступного поведения. Будет использоваться больше методов для сбора информации, касающейся безопасности, и пресечения тайной деятельности.

Будет проведено восемь консультационных сессий. Три из них открыты для всех жителей Макао, а остальные — для заинтересованных сторон в конкретных секторах, таких как политическая, правовая, экономическая и финансовая сферы. САР Макао приняла свой Закон о национальной безопасности в 2009 году.

Поддержав этот шаг, депутат Всекитайского собрания народных представителей от Макао Си Ка-лон заявил, что важно поддерживать Закон об обеспечении национальной безопасности актуальным и идущим в ногу со временем, а также адаптировать к местным условиям, учитывая продолжающееся вмешательство и проникновение внешних сил в Макао. Кроме того, и пандемия привела к социальной и экономической нестабильности в городе.