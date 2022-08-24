Сингапур, , 07:36 — REGNUM Власти Сингапура решили отменить с 29 августа требование о ношении защитных масок в помещении на фоне нормализации ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщается на сайте сингапурского министерства здравоохранения.

Женщина в маске (сс) Alain GiA

Впервые за более чем два года жители Сингапура больше не будут обязаны носить маски в помещении. Вместе с тем ограничения сохранены в общественном транспорте и в местах повышенного риска, включая медицинские учреждения.

Власти страны также упразднили с 29 августа обязательный семидневный карантин для путешественников, не имеющих прививку от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа Роспотребнадзор выпустил рекомендацию для уязвимых категорий граждан носить медицинские маски в общественном транспорте.

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