Сингапур, 24 августа, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Власти Сингапура решили отменить с 29 августа требование о ношении защитных масок в помещении на фоне нормализации ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщается на сайте сингапурского министерства здравоохранения.

(сс) Alain GiA Женщина в маске

Впервые за более чем два года жители Сингапура больше не будут обязаны носить маски в помещении. Вместе с тем ограничения сохранены в общественном транспорте и в местах повышенного риска, включая медицинские учреждения.

Власти страны также упразднили с 29 августа обязательный семидневный карантин для путешественников, не имеющих прививку от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа Роспотребнадзор выпустил рекомендацию для уязвимых категорий граждан носить медицинские маски в общественном транспорте.