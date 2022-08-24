Горно-Алтайск, , 07:34 — REGNUM На территории Республики Алтай впервые зарегистрировано преступление с созданием майнинг-фермы в Республиканской больнице. Об этом заявил глава региона Олег Хорохордин на совещании по обеспечению правопорядка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Криптовалюта David McBee

Ферму открыл главный специалист по защите информации медицинского учреждения. Подключив системный блок к серверному оборудованию больницы, он в течение года добывал криптовалюту.

«В целом вопросы борьбы с киберпреступностью остаются актуальными. Необходимо принимать дополнительные меры для противодействия таким преступлениям», — прокомментировал инцидент глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, нанесённый владельцем фермы ущерб из-за незаконного использования электроэнергии был оценён в почти 400 тыс. рублей. Фигурант дал признательные показания.

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