Горно-Алтайск, 24 августа, 2022, 07:34 — ИА Регнум. На территории Республики Алтай впервые зарегистрировано преступление с созданием майнинг-фермы в Республиканской больнице. Об этом заявил глава региона Олег Хорохордин на совещании по обеспечению правопорядка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

David McBee Криптовалюта

Ферму открыл главный специалист по защите информации медицинского учреждения. Подключив системный блок к серверному оборудованию больницы, он в течение года добывал криптовалюту.

«В целом вопросы борьбы с киберпреступностью остаются актуальными. Необходимо принимать дополнительные меры для противодействия таким преступлениям», — прокомментировал инцидент глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, нанесённый владельцем фермы ущерб из-за незаконного использования электроэнергии был оценён в почти 400 тыс. рублей. Фигурант дал признательные показания.