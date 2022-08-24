Чебоксары, , 07:33 — REGNUM В Чувашии планируется принять в новой редакции закон об организации транспортного обслуживания, предусмотрев возможность установления тарифов на основе концессионного соглашения. Соответствующий законопроект разработало министерство транспорта республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Проезд в общественном транспорте Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Изменения предлагается внести в закон об организации перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом.

«В частности, вводится норма, согласно которой регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу могут осуществляться не только на основании заключённого между перевозчиком и заказчиком государственного или муниципального контракта, но и на основании концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнёрстве, соглашения о муниципально-частном партнёрстве, которые предусматривают использование транспортных средств городского наземного электрического транспорта, электробусов», — говорится в документе.

Аналогичные условия касаются эксплуатации объектов, технологически обеспечивающих движение данных видов транспорта.

Напомним, что в начале августа в Чувашии представили проект новой системы организации транспортного планирования в Чебоксарской агломерации, где проживает более половины населения республики. Сам проект до сих пор не опубликован.

Как сообщало ИА REGNUM , транспортный функционал в агломерации планируется забрать на республиканский уровень, все маршруты перевести на регулируемые тарифы и избавиться от кондукторов за счёт «современных цифровых технологий». Также предлагается объединить два муниципальных троллейбусных предприятия (в Чебоксарах и Новочебоксарске), создав государственного перевозчика.

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