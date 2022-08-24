Чебоксары, 24 августа, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В Чувашии планируется принять в новой редакции закон об организации транспортного обслуживания, предусмотрев возможность установления тарифов на основе концессионного соглашения. Соответствующий законопроект разработало министерство транспорта республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проезд в общественном транспорте

Изменения предлагается внести в закон об организации перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом.

«В частности, вводится норма, согласно которой регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу могут осуществляться не только на основании заключённого между перевозчиком и заказчиком государственного или муниципального контракта, но и на основании концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнёрстве, соглашения о муниципально-частном партнёрстве, которые предусматривают использование транспортных средств городского наземного электрического транспорта, электробусов», — говорится в документе.

Аналогичные условия касаются эксплуатации объектов, технологически обеспечивающих движение данных видов транспорта.

Напомним, что в начале августа в Чувашии представили проект новой системы организации транспортного планирования в Чебоксарской агломерации, где проживает более половины населения республики. Сам проект до сих пор не опубликован.

Как сообщало ИА REGNUM , транспортный функционал в агломерации планируется забрать на республиканский уровень, все маршруты перевести на регулируемые тарифы и избавиться от кондукторов за счёт «современных цифровых технологий». Также предлагается объединить два муниципальных троллейбусных предприятия (в Чебоксарах и Новочебоксарске), создав государственного перевозчика.