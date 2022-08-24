Биробиджан, 24 августа, 2022, 07:38 — ИА Регнум. В Смидовичском районе Еврейской АО подтоплены десять придомовых территорий и 22 дачи. Кроме того, водой залит участок дороги протяжённостью 50 метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе ГУ МЧС по Еврейской АО.

ГУ МЧС России по Иркутской области Паводок

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Уровень воды на дороге достигает 50 см, но проезд автомобилей остаётся возможным. Из берегов вышла река Амур. На гидрологическом посту Нижнеспасское вода находится на 65 см выше отметки «неблагоприятное явление», на разных участках реки подтоплена пойма на 5-180 см.

«Прохождение гребня паводка по территории области прогнозируется до 26 августа. Спасатели ежедневно совершают объезд участков, которые могут попасть в зону подтопления для информирования населения. Организовано межведомственное взаимодействие, обстановка ежедневно уточняется с главами районов и населённых пунктов», — отметил временно исполняющий обязанности начальника Центра управления в кризисных ситуациях Максим Бородин.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Еврейской автономии подтопило село Раздольное. Река Кирга вышла из берегов после сильных дождей. Глубина подтопления на дорогах составляла порядка 50 см.