В Еврейской АО паводком подтопило дачи и дорогу
Биробиджан, 24 августа, 2022, 07:38 — ИА Регнум. В Смидовичском районе Еврейской АО подтоплены десять придомовых территорий и 22 дачи. Кроме того, водой залит участок дороги протяжённостью 50 метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе ГУ МЧС по Еврейской АО.
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Уровень воды на дороге достигает 50 см, но проезд автомобилей остаётся возможным. Из берегов вышла река Амур. На гидрологическом посту Нижнеспасское вода находится на 65 см выше отметки «неблагоприятное явление», на разных участках реки подтоплена пойма на 5-180 см.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Еврейской автономии подтопило село Раздольное. Река Кирга вышла из берегов после сильных дождей. Глубина подтопления на дорогах составляла порядка 50 см.