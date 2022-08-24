Пекин, , 07:29 — REGNUM BHP Group, крупнейшая в мире горнодобывающая компания, выразила некоторый оптимизм в отношении усилий Китая по возобновлению роста и стабилизации сектора недвижимости, сообщает 23 августа Bloomberg.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Инфраструктурный и автомобильный секторы Китая «уже реагируют на политическую поддержку», хотя восстановление активности на рынке жилья, как ожидается, займет больше времени», — цитировало информационное агентство компанию на прошлой неделе.

«Экономика №2 в мире станет источником стабильности в предстоящем году и «возможно нечто гораздо большее», если активность в сфере недвижимости восстановится», — говорится в нем.

Компания также отметила более слабый рост в других ключевых регионах, вызванный геополитикой и COVID-19.