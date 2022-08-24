Токио, 24 августа, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Правительство Японии планирует в ближайшее время пересмотреть курс на отказ от строительства в стране новых атомных электростанций, принятый после аварии на АЭС «Фукусима-1», и приступить к проектированию и строительству атомных энергоблоков следующего поколения. Об этом 24 августа сообщает газета Nikkei.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Такое решение обосновывается необходимостью решить проблему обеспечения страны электроэнергией как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Нарастающий в стране и мире энергетический кризис только обострил актуальность вопроса.

По данным издания, уже до конца текущего года правительство рассчитывает подготовить на этом направлении несколько конкретных проектов. В частности — по созданию компактных реакторов нового типа повышенной безопасности, эксплуатация которых должна начаться в 2030-х годах.

Напомним, после аварии на АЭС «Фукусима-1» власти Японии приняли решение не строить новые атомные реакторы и не модернизировать уже действующие.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии намерены с лета 2023 года возобновить работу ещё семи реакторов на атомных электростанциях, что доведёт количество действующих в стране реакторов до 17. В настоящее время Япония располагает 33 работоспособными атомными реакторами.