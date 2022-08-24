Манила, 24 августа, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Более семи тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться из-за тропического шторма «Маон», который обрушился на север Филиппин. Об этом 24 августа сообщило агентство Bloomberg.

Godunderstands.americanbible.org Шторм

По данным местной службы безопасности, в связи с приближением тропического шторма «Маон» власти Филиппин закрыли все образовательные и правительственные учреждения в Маниле, столице страны, а также в нескольких провинциях. В оказавшихся во власти стихии регионах наблюдаются наводнения и оползни из-за сильного ливня.

Уточняется, что по крайней мере трое жителей Филиппин получили травмы и были госпитализированы после падения на них деревьев. Сильные порывы ветра скоростью до 95 км/час делают опасным нахождение на улице.

По данным метеорологической службы, наблюдается значительное ослабление шторма, однако в море он может снова усилиться. Отмечается, что шторм смещается в северо-западном направлении со скоростью около 22 км/ч. Согласно прогнозам, к 25 августа шторм, перемещающийся в Южно-Китайском море, достигнет района Гонконга и побережья южнокитайской провинции Гуандун.