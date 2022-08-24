Москва, 24 августа, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск АО «Оборонэнерго» и взыскал более 48 млн рублей с Минобороны России. Решение судьи Паньковой может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Решением судьи с министерства было взыскано «43 927 004 рубля 43 копейки — основного долга, 4 328 807 рублей 33 копейки — процентов за период с 07.08.2020 по 31.03.2022 года». Помимо этого, была взыскана госпошлина — 200 тыс. рублей.

Детали спора пока не раскрывались.

Напомним, в апреле 2022 года «Оборонэнерго» подало сразу пять многомиллионных исков к министерству. Иски касались задолженности за потреблённую электроэнергию.

Также в конце октября 2022 года арбитраж Москвы планирует рассмотреть иск АО к министерству «о признании права собственности», но детали ещё не сообщались. Помимо этого, на рассмотрении суда есть спор на 26 млн рублей.