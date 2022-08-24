Сеул, , 07:24 — REGNUM Правительство и правящая партия Южной Корее договорились сосредоточиться на снижении темпов инфляции в республике, сообщает агентство Рёнхап.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, власти республики намерены повысить на 50% стоимость ваучеров на электроэнергию, которые полагаются малоимущим семьям, а также расширить наименования продуктов, которые можно купить со скидкой. Для поддержки малого бизнеса и самозанятых в Южной Корее введут программу реструктуризации долгов, которая затронет около 250 тыс. жителей страны.

Кроме того, власти намерены выделить около 3 млн вон (около $2 238) для молодых людей, ищущих работу, а также расширить субсидии для компаний, нанимающих инвалидов. Предполагается, что эти меры позволят простимулировать экономику страны и снизить темпы роста инфляции.