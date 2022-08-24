Тяньцзинь, Китай, , 07:23 — REGNUM Китайская конференция интернет-цивилизации 2022 года пройдет в городе центрального подчинения Тяньцзине на севере Китая с 28 по 29 августа, сообщает 23 августа агентство Синьхуа.

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Конференция будет состоять из основного форума, форума по развитию добросовестности в киберпространстве, десяти подфорумов, выставоки тематических мероприятий, сказал начальника Управления Центральной комиссии по делам киберпространства (CCAC) и Киберпространственной администрации Китая Шэн Жунхуа на пресс-конференции в Пекине.

По словам Шэна, подфорумы будут охватывать темы, начиная от разработки контента, экологии и правового управления в киберпространстве и заканчивая управлением алгоритмами, международными обменами и защитой конфиденциальности в киберпространстве.

Одним из основных моментов конференции станет выставка, посвященная прогрессу, достигнутому в развитии интернет-цивилизации после 18-го Съезда Коммунистической партии Китая (КПК) в 2012 году, сказал Шэн. Экспонаты будут демонстрироваться как онлайн, так и оффлайн.

Организаторами конференции выступят CCAC, Центральная комиссия по руководству культурным и этическим прогрессом, Тяньцзиньский муниципальный комитет КПК и Тяньцзиньское муниципальное народное правительство.