Чебоксары, , 07:21 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев узнаёт о включении в санкционный список из прессы, но его «подобные выпады недружественных стран» не волнуют. Об этом он написал в телеграм-канале, комментируя попадание в стоп-лист Канады.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

Руководитель республики признался, что «уже давно перестал следить за предпринимаемыми» в отношении него санкционными мерами, узнавая об этом из СМИ.

«Меня не волнуют подобные выпады недружественных стран, они являются лишь подтверждением того, что мы правильно работаем», — заявил Олег Николаев.

Он напомнил, что у него нет зарубежных активов, и он не планирует «ими обзаводиться»:

«Главное для меня — это добросовестно выполнять свою работу, внося посильный вклад в общее дело, помогать нашей стране двигаться по своему суверенному пути».

Напомним, что 23 августа власти Канады ввели новые санкции против России, в список вошли 62 физлица, включая часть губернаторского корпуса. В этот список попал и глава Чувашии Олег Николаев. 26 июля в отношении него приняла персональные санкции Великобритания.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Николаев выражал солидарность с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который на вопрос о санкциях заявил, что боится «только санкций Всевышнего и санкций президента страны», так как работает на благо своего народа.

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