Тайбэй, , 07:19 — REGNUM Уровень безработицы на Тайване вырос до 3,78% в июле, установив новый рекорд за последние девять месяцев, сообщило статистическое агентство острова, передает 23 августа агентство Синьхуа.

Тайвань Taiwankengo

В общей сложности 448 000 человек на острове стали безработными в июле, что на 6000 или на 1,33% больше, чем в предыдущем месяце, сообщило агентство. При анализе возрастных групп было обнаружено, что уровень безработицы особенно высок среди молодых людей, ищущих работу, в возрасте до 30 лет. Статистика показывает, что это соотношение составило 12,68% среди лиц в возрасте от 20 до 24 лет и 6,24% в возрасте от 25 до 29 лет.

Уровень безработицы на Тайване за первые семь месяцев этого года составил в среднем 3,68%, и, по оценкам агентства, этот показатель продолжит расти в августе.

Между тем, в общей сложности11 397 000 человек на острове получили работу в июле, что немного больше, чем в предыдущем месяце, в то время как средний показатель за первые семь месяцев этого года составил11 418 000, снизившись на 0,28% в годовом исчислении, добавило агентство.