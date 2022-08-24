Анкара, , 07:18 — REGNUM Посол киевского режима в Турции Василий Боднарь попросил власти Турции оказать содействие в возвращении боевиков ВСУ, которые находятся в плену. Об этом он заявил в интервью агентству Anadolu.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Дипломат напомнил, что несколько лет назад турецкое руководство помогло помиловать двух представителей Меджлиса крымских татар (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и теперь Анкара должна оказать подобную поддержку Киеву.

Кроме того, он сообщил о том, что бандеровскому террористическому режиму срочно требуется современное и высокоточное оружие, а также боеприпасы НАТО. Помимо этого, Боднарь добавил, что 72% жителей бывшей УССР ранее якобы поддержали стремление Киева войти в Североатлантический альянс.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлют Чавушоглу и выразил надежду, что Анкара повлияет на Россию в вопросе завершения специальной военной операции на территории бывшей УССР.

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