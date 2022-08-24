Екатеринбург, 24 августа, 2022, 07:22 — ИА Регнум. В Свердловской области в результате столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи погиб человек. Об этом сообщает УГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло в ночь на 24 августа на автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением и въехал в припаркованную пожарную машину. После удара иномарка съехал в кювет. Водитель погиб. Его пассажирка госпитализирована.

Водитель пожарной машины пояснил, что ехал из Карпинска в Екатеринбург и остановился, чтобы отдохнуть. А через некоторое время почувствовал удар в заднюю часть автомобиля.

По факту аварии проводится расследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в Свердловской области зафиксирован рост числа ДТП. За этот период их произошло 268, погибли 40 человек.