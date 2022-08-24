Томск, 24 августа, 2022, 07:16 — ИА Регнум. В Томскую область поступила первая партия взрослой и детской вакцины от гриппа. Они будут распределены в медицинские организации Томска и районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Admobninsk.ru Вакцина от гриппа «Совигрипп»

Всего регион получил более 51 тыс. доз детской четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри» и почти 147 тыс. доз трёхвалентной вакцины «Совигрипп» для взрослых. Прививочная кампания, как отмечается. начнётся в ближайшую неделю.

«Особенностью прививочной кампании этого сезона является то, что вакцинацию против гриппа и COVID-19 можно совместить и в один день ввести оба препарата», — добавили в администрации.