Тайюань , Китай, , 07:16 — REGNUM Китай запустил ракету на орбиту ракету-носитель «Чанчжэн-2D» со спутником на борту, сообщает 24 августа агентство Синьхуа

Запуск ракеты «Чанчжэн-11» Cristóbal Alvarado Minic

Спутник с кодировкой «Пекин-3B» был поднят в 11:01 по пекинскому времени с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси и вскоре вышел на заданную орбиту. В основном он будет использоваться для предоставления услуг дистанционного зондирования в области управления земельными ресурсами, обследования сельскохозяйственных ресурсов, мониторинга окружающей среды и городских приложений.

По сообщению космодрома, это была уже 434-я миссия ракет-носителей серии «Чачнжэн». Китай запустил спутник «Пекин-3А» 11 июня 2021 года.