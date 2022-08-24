Пекин, 24 августа, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Китайские власти инициировали 23 августа чрезвычайное реагирование IV уровня в связи с относительно серьезной засухой в провинции Хубэй в центральной части Китая, сообщает агентство Синьхуа.

08.mchs.gov.ru Засуха

В Китае действует четырехуровневая система реагирования на чрезвычайные ситуации для оказания помощи в случае стихийных бедствий, причем уровень IV является самым низким, а уровень I — самым высоким.

Китайская Национальная комиссия по уменьшению опасности бедствий и Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР также направили рабочую группу, чтобы предложить руководство и поддержку в оказании помощи местным жителям, пострадавшим от стихийного бедствия.

Национальная обсерватория Китая возобновила оранжевое предупреждение о засухе, второе по серьезности предупреждение четырехуровневой системы предупреждения о погоде в стране. По данным Национального метеорологического центра, большинство регионов провинции Хубэй пострадали от умеренной или сильной засухи.