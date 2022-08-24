Гуанчжоу, Китай, , 07:11 — REGNUM Южнокитайская провинция Гуандун повысила уровень реагирования на чрезвычайные ситуации до III уровня 23 августа в ожидании тайфуна «Ма-он», который, по прогнозам, обрушится на нее уже 24 августа, сообщает агентство Синьхуа.

Тайфун Popsci.com

Провинциальное метеорологическое бюро прогнозировало сильный ветер и проливные дожди в центральной и южной частях провинции Гуандун с вечера 24 августа и по 26 августа.

Компания China Railway Guangzhou Group объявила о приостановке движения некоторых поездов, проходящих через регион, а также скоростного поезда, соединяющего Гуанчжоу и Шэньчжэнь.

В Китае действует четырехуровневая система реагирования на чрезвычайные ситуации, причем уровень I представляет собой наиболее серьезный уровень реагирования.